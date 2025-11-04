Secretário de Obras de Vilhena agradece emenda do deputado Luizinho Goebel para reforma da pista de caminhada da Avenida Paraná

Publicada em 04/11/2025 às 10h58
O secretário de Obras de Vilhena, Laércio Torres, agradeceu publicamente ao deputado estadual Luizinho Goebel pela destinação de emenda parlamentar utilizada no recapeamento e na reforma da pista de caminhada da Avenida Paraná, um dos pontos mais movimentados da cidade. A obra faz parte do conjunto de melhorias previstas para a região, que recebe diariamente moradores que utilizam o espaço para atividades físicas, lazer e deslocamento urbano.
Segundo Laércio Torres, a emenda foi fundamental para garantir a revitalização do trecho, que há anos apresentava desgaste devido ao intenso fluxo de veículos e pedestres. O secretário destacou que o recapeamento contribui para a segurança dos usuários e para o embelezamento da via, além de melhorar as condições de mobilidade na área.
A Avenida Paraná é considerada um dos principais corredores urbanos de Vilhena e concentra comércios, serviços e espaços públicos. A reforma da pista de caminhada atende a uma demanda antiga da população, especialmente de grupos que utilizam o local para caminhadas, corridas e práticas esportivas ao ar livre.
Laércio reforçou que a parceria entre o município e a Assembleia Legislativa é essencial para ampliar os investimentos em infraestrutura. Ele ressaltou que ações como esta só são possíveis graças à união de esforços entre o poder público local e representantes do legislativo estadual, que destinam recursos para atender demandas prioritárias da cidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!