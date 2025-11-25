Rondônia amplia desempenho e encerrando 1º bloco com 30 medalhas conquistadas

Publicada em 25/11/2025 às 13h40
A delegação rondoniense encerrou, no dia 21 de novembro, o 1º bloco de competições das Paralimpíadas Escolares 2025, em São Paulo, com desempenho histórico no atletismo, única modalidade disputada pelo estado nesta etapa. Realizado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), o evento reúne estudantes de todo o país até o dia 28, e marca mais um avanço de Rondônia no cenário do esporte paralímpico escolar.
No último dia de provas do bloco, os atletas de Rondônia voltaram a subir ao pódio: Evelyn Vitória, de 15 anos, da Escola Anísio Teixeira (Ariquemes), conquistou bronze no lançamento de dardo; Eduardo Melo, de 17 anos, da Escola Marechal Rondon (Vilhena), assegurou ouro no lançamento de dardo, sua 3ª medalha na competição; Maria Cecília, 11 anos, da Escola Paulo Saldanha (Guajará-Mirim), levou ouro nos 60 metros; Letícia Vitória, também de Guajará-Mirim, garantiu seu segundo pódio com o bronze no arremesso de peso e nos 60 metros; Eduardo Augusto, 14 anos, de Rolim de Moura, obteve prata no salto em distância e bronze nos 200 metros; Ana Luíza, 13 anos, de Buritis, confirmou ouro no lançamento de pelota sub-14; e Danilo Silva, de Ariquemes, que conquistou o bronze na corrida em 100 metros e 400 metros.
A técnica Roberta Sagamate, de Vilhena, e o atleta Matheus Eduardo, deficiente visual que foi destaque no atletismo
Somadas às conquistas dos dias 19 e 20, Rondônia encerra o 1º bloco com 24 medalhas, sendo 14 de ouro, 8 de prata e 8 de bronze. Entre os destaques estão o ouro e a prata de Sara Stefany, de Porto Velho; o ouro de Camilo Luís, de São Francisco do Guaporé; o ouro de Larissa de Paula, de Vilhena; além das duas medalhas de Matheus Eduardo, de Vilhena, e os resultados expressivos de Ana Luíza e Letícia Vitória, que voltaram a se destacar também neste 21 de novembro.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, reforçou que o desempenho é fruto de dedicação e da rede de apoio que envolve escolas, técnicos e famílias. “Esses resultados refletem o esforço diário dos nossos estudantes e o compromisso das equipes escolares em proporcionar acesso ao esporte. Seguiremos fortalecendo essas ações para que mais jovens tenham a chance de competir e se desenvolver”, destacou.
O chefe da delegação rondoniense, Zairton Alves, avaliou que o encerramento do 1º bloco confirma o avanço técnico dos atletas e o comprometimento das equipes municipais. “Os estudantes demonstraram foco, preparação e maturidade competitiva, mesmo com os desafios do calendário. O trabalho conjunto das escolas, dos municípios e da Seduc foi determinante para que Rondônia alcançasse esse resultado expressivo”, afirmou.
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
As Paralimpíadas Escolares são o maior evento esportivo para estudantes com deficiência e integram o calendário oficial do Comitê Paralímpico do Brasil (CPB). A participação rondoniense reúne atletas de diversas regiões, incluindo municípios urbanos e localidades ribeirinhas, reforçando o papel do esporte como ferramenta de inclusão, acesso e transformação social.
