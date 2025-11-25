PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (25) chuvosa e com tempestades no Norte
Por Henrique Fregonasse
Publicada em 25/11/2025 às 07h50
Nos acompanhe pelo Google News

 A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (25), indica céu com muitas nuvens e possibilidade de chuvas intensas para toda a região, exceto para o estado do Amapá.

Pela manhã, as chances de chuva cobrem a região, com exceção do Amapá e extremo-norte do Pará. No Tocantins, centro-sul paraense, centro-sul de Roraima e centro-norte do Amazonas, as chuvas devem amanhecer mais intensas e acompanhadas de trovoadas.

À tarde, as chuvas intensas e trovoadas tomam o Acre, o norte de Rondônia e quase todo o Amazonas. As chuvas recuam no leste de Roraima, 

À noite, as chuvas deixam o estado de Roraima, o norte do Pará e o sul de Rondônia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região, exceto para o Amapá e para o nordeste do Pará. Além disso, há alerta de perigo de chuvas intensas para o extremo-sul de Roraima, centro-sul do Pará e de Tocantins, e centro-norte e leste do Amazonas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Macapá, Belém e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Geral Tempo
Imprimir imprimir