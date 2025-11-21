PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (21) chuvosa e com trovoadas no Norte

Publicada em 21/11/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta sexta-feira (21), indica céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva para toda a região, com maior intensidade na faixa central.
Há previsão de possibilidade de chuvas para toda a região, com exceção do centro-sul de Rondônia, onde não deve chover. No norte do Tocantins, faixa central e centro-sul do Pará, extremo-sul de Roraima, centro-oeste do Acre e porções oeste e centro-leste do Amazonas, as chuvas devem ser mais intensas e acompanhadas de trovoadas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista, Manaus e Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
