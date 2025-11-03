PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (3) chuvosa e de muitas nuvens no Norte

Publicada em 03/11/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (3), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva para quase toda a região. Somente o estado do Amapá e o nordeste dos estados do Pará e do Tocantins devem escapar às precipitações, com um céu de poucas nuvens nos dois primeiros estados e mais carregado no último. Além das pancadas de chuva, a parte fronteiriça do Amazonas, a oeste de Manaus, deve apresentar trovoadas isoladas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Belém, Boa Vista e Macapá. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!