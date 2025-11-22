PREVISÃO DO TEMPO: sábado (22) chuvoso e com trovoadas no Norte

Publicada em 22/11/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste sábado (22), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas para toda a região.
Já pela manhã, a previsão é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas para toda a região, com intensidade levemente menor no Amapá e nordeste do Pará.
À tarde, pancadas de chuva com trovoadas cobrem a região. Essas condições se mantêm até a noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas para todo o estado do Tocantins, quase todo o Amazonas — exceto pelo extremo-oeste, na divisa com o Acre —, centro-norte e leste de Rondônia, porção centro-sul e litoral nordeste do Pará e centro-sul de Roraima. Também há aviso de perigo de chuvas intensas para o sudeste de Rondônia, na divisa com Mato Grosso.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, também em Rio Branco, Belém e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
