PREVISÃO DO TEMPO: pancadas de chuva nesta quarta-feira (26) no Norte

Publicada em 26/11/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (26), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu vários alertas para a região. O alerta para perigo de tempestade, no período da manhã, atinge todo o Tocantins, exceto o Bico do Papagaio, e o sudeste do Pará, em Altamira.
O Inmet adverte sobre perigo potencial de chuvas intensas, também no período da manhã, no Acre, no sul amazonense, entre Atalaia do Norte e Lábrea, na Região de Parintins, e no sudoeste de Rondônia, em Buritis. A situação se repete no Amapá, em Roraima, exceto em Rorainópolis, nas Regiões de Araguaína ao Jalapão, no Tocantins, em uma faixa entre o Baixo Amazonas ao Sudeste do Pará e no litoral paraense.
O perigo maior de chuvas intensas se concentra no norte de Rondônia, em quase todo o Amazonas, entre São Gabriel da Cachoeira até Apuí, e no sudoeste do Pará.
O dia começa com muitas nuvens em toda região, com possibilidade de chuvas isoladas na Região Metropolitana de Bélem, no Pará. As pancadas isoladas atingem quase todo o Amazonas, como também o Leste Rondodinense. A previsão de pancadas com trovoadas isoladas ocupam o território do Tocantins e o Acre, do centro ao sul paraense e o restante de Rondônia. O mesmo afeta o extremo leste e extremo sul amazonense, em Maués e Boca do Acre, respectivamente.
O período da tarde é marcado pelo avanço das pancadas de chuva por todos os sete estados. As pancadas são mais fortes no Acre, em Rondônia, do centro ao sul do Amazonas e do Pará ao sudoeste do Tocantins.
À noite, as pancadas seguem nas mesmas localidades, entretanto, para o norte do Amazonas e do Pará, como também Roraima e o Amapá, a previsão é de muitas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
