PREVISÃO DO TEMPO: pancadas de chuva nesta quarta-feira (26) no Norte
Por Amanda Canellas
Publicada em 26/11/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (26), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu vários alertas para a região. O alerta para perigo de tempestade, no período da manhã, atinge todo o Tocantins, exceto o Bico do Papagaio, e o sudeste do Pará, em Altamira. 

O Inmet adverte sobre perigo potencial de chuvas intensas, também no período da manhã, no Acre, no sul amazonense, entre Atalaia do Norte e Lábrea, na Região de Parintins, e no sudoeste de Rondônia, em Buritis. A situação se repete no Amapá, em Roraima, exceto em Rorainópolis, nas Regiões de Araguaína ao Jalapão, no Tocantins, em uma faixa entre o Baixo Amazonas ao Sudeste do Pará e no litoral paraense.

O perigo maior de chuvas intensas se concentra no norte de Rondônia, em quase todo o Amazonas, entre São Gabriel da Cachoeira até Apuí, e no sudoeste do Pará.   

O dia começa com muitas nuvens em toda região, com possibilidade de chuvas isoladas na Região Metropolitana de Bélem, no Pará. As pancadas isoladas atingem quase todo o Amazonas, como também o Leste Rondodinense. A previsão de pancadas com trovoadas isoladas ocupam o território do Tocantins e o Acre, do centro ao sul paraense e o restante de Rondônia. O mesmo afeta o extremo leste e extremo sul amazonense, em Maués e Boca do Acre, respectivamente.

O período da tarde é marcado pelo avanço das pancadas de chuva por todos os sete estados. As pancadas são mais fortes no Acre, em Rondônia, do centro ao sul do Amazonas e do Pará ao sudoeste do Tocantins.

À noite, as pancadas seguem nas mesmas localidades, entretanto, para o norte do Amazonas e do Pará, como também Roraima e o Amapá, a previsão é de muitas nuvens.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

