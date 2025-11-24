PREVISÃO DO TEMPO: Muitas nuvens e pancadas de chuva nesta segunda-feira (24) no Norte

Publicada em 24/11/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (24), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva.
O dia é de muitas nuvens em todos os sete estados, com predominância no Amapá, do Marajó ao Nordeste do Pará e no Bico do Papagaio do Tocantins.
A possibilidade de chuvas isoladas atingem o centro sul de Rondônia, o Vale do Acre, como também na capital, Rio Branco, de Miracema ao Jalapão, em Tocantins, e de Oriximiná a Rio Maria, no Pará.
As pancadas de chuva se concentram no Amazonas e em Roraima, no sul paraense e tocantinense, no Vale do Juruá no Acre e no norte de Rondônia, na capital Porto Velho.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista e Belém. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
