PREVISÃO DO TEMPO: Muitas nuvens e pancadas de chuva nesta segunda-feira (24) no Norte
Por Amanda Canellas
Publicada em 24/11/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (24), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva.

O dia é de muitas nuvens em todos os sete estados, com predominância no Amapá, do Marajó ao Nordeste do Pará e no Bico do Papagaio do Tocantins. 

A possibilidade de chuvas isoladas atingem o centro sul de Rondônia, o Vale do Acre, como também na capital, Rio Branco, de Miracema ao Jalapão, em Tocantins, e de Oriximiná a Rio Maria, no Pará.

As pancadas de chuva se concentram no Amazonas e em Roraima, no sul paraense e tocantinense, no Vale do Juruá no Acre e no norte de Rondônia, na capital Porto Velho.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista e Belém. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

