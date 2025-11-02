PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade predomina no Norte, com pancadas de chuva em quase todos os estados (2)

Publicada em 02/11/2025 às 09h10
O tempo segue carregado neste domingo (2) em boa parte da Região Norte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de pancadas de chuva em praticamente todos os estados, com destaque para Amazonas, Rondônia, Acre, Pará e Roraima.
No Amazonas, as chuvas se concentram nas regiões de Manaus, Tefé e Tabatinga. Em Rondônia e Acre, as pancadas ocorrem de forma rápida, intercaladas por períodos de sol.
No Pará, a instabilidade atinge o norte e o nordeste do estado, incluindo Belém, Bragança e Marabá. Em Roraima, há possibilidade de chuva isolada em Boa Vista e nas áreas próximas à fronteira com a Guiana.
No Tocantins o tempo firme na maior parte do território, com predomínio de sol em Palmas, Gurupi e Araguaína. Já no Amapá, o sol aparece entre nuvens e há chance de chuva passageira na capital, Macapá, e no litoral.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Belém. Já a máxima pode chegar a 40°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
