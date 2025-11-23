PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas se espalham pela Região Norte neste domingo (23)

Publicada em 23/11/2025 às 09h30
O domingo será marcado por instabilidade em praticamente toda a Região Norte, com chuva atingindo a maioria dos estados.
No Amazonas, o tempo permanece fechado, com chuva frequente ao longo do dia. As precipitações atingem municípios como Manaus, Tefé, Coari, Manacapuru e Parintins com mais intensidade.
No Pará, o cenário também é de instabilidade. Chove em grande parte do estado, especialmente no norte e na faixa litorânea. Cidades como Belém, Bragança, Capanema, Castanhal e Santarém devem registrar precipitações persistentes.
Em Roraima, há previsão de chuva em boa parte do estado, especialmente no centro e no sul, atingindo municípios como Boa Vista, Alto Alegre e Mucajaí. No Amapá, o domingo também será chuvoso, com registros ao longo do dia em Macapá, Santana, Oiapoque e Laranjal do Jari.
Em Rondônia, a instabilidade predomina, com pancadas ao longo do dia em cidades como Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal e Vilhena. E no Acre, o tempo segue semelhante, com chuva presente em municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá.
No Tocantins, o domingo será de chuva em várias regiões, principalmente no centro e no norte do estado. Municípios como Palmas, Araguaína, Guaraí, Miracema do Tocantins e Paraíso do Tocantins devem registrar precipitações.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Rio branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Manaus e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!