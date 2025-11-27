PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas se espalham pela região Norte nesta quinta-feira (27)

Publicada em 27/11/2025 às 07h50
A quinta-feira será marcada por instabilidades em praticamente toda a Região Norte.
No Amazonas, o cenário é de tempo fechado e chuva frequente na maior parte do estado. As pancadas atingem desde o interior até áreas mais próximas da capital, Manaus. Em Rondônia, a previsão também é de instabilidade; as pancadas se concentram principalmente nas áreas central e leste do estado, incluindo Porto Velho, Cacoal e Ariquemes.
No Acre, a maior parte do território segue com céu carregado e pancadas de chuva, principalmente na região de Rio Branco e em municípios do interior. A expectativa é de chuva ao longo do dia, com períodos de melhoria.
No Pará, o tempo segue instável em grande parte do estado, com áreas de chuva que se espalham principalmente pelo interior e pela faixa leste. Cidades como Altamira, Marabá, Santarém e abaeté têm maior chance de pancadas e trovoadas. No litoral paraense o tempo segue mais nublado, com chuva isolada.
Em Tocantins, a chuva aparece principalmente no norte e centro do estado, em cidades como Araguaína e Guaraí. As pancadas podem ser pontuais e acompanhadas de nuvens carregadas, mas o tempo abre em períodos do dia em outras áreas.
No Amapá, o tempo fica mais nublado, com chuva isolada principalmente no interior e na faixa central do estado. Em Macapá, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de pancadas rápidas.
Em Roraima, a instabilidade também predomina, principalmente nas áreas mais ao sul e a leste. Boa Vista tem tempo fechado, com chance de pancadas no decorrer do dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
