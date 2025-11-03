Prefeitura de Porto Velho reforça a importância da saúde integral do homem; campanha amplia o debate para além da prevenção ao câncer de próstata

Publicada em 03/11/2025 às 10h52
O mês de novembro marca o início de mais uma importante mobilização da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em prol da saúde masculina. A Campanha Novembro Azul 2025 traz neste ano o tema “Saúde do Homem e Sua Integralidade”, com uma proposta mais abrangente, que vai além da prevenção ao câncer de próstata, para promover uma reflexão sobre o cuidado completo com o corpo e a mente.
A Semusa destaca que a saúde do homem deve ser entendida como a assistência integral à população masculina, abordando não apenas a ausência de doenças, mas também fatores físicos, mentais, sociais e emocionais. O conceito de integralidade reforça que o homem deve ser visto em sua totalidade, com atenção à prevenção, ao autocuidado e à busca por qualidade de vida.
De acordo com dados da Semusa, entre janeiro de 2024 e agosto de 2025, 114 homens foram diagnosticados com câncer de próstata em Porto Velho, sendo 91 casos em 2024 e 23 somente em 2025. A secretaria alerta que o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento e para a redução da mortalidade. Entre os principais sintomas da doença estão dificuldade para urinar, presença de sangue na urina ou no sêmen, dor na região lombar e necessidade frequente de urinar à noite.
Serão realizados 1800 testes de PSA nas unidades de saúde, durante o mês de novembro
Neste ano, o Novembro Azul também chama atenção para outros temas que impactam diretamente a vida dos homens, como o cuidado com a saúde mental, a prevenção da violência e o incentivo à busca por atendimento nas unidades básicas de saúde durante todo o ano, e não apenas no mês da campanha.
“A campanha de 2025 propõe uma mudança de olhar. Queremos que os homens entendam que cuidar da saúde vai muito além do exame de próstata. Envolve a mente, as emoções, o bem-estar e o ambiente em que vivem. É um chamado para que todos adotem uma postura mais preventiva e consciente”, destacou o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola.
Durante o mês de novembro, serão realizados 1800 testes de PSA nas unidades de saúde e também em empresas.Além disso, as unidades de saúde da rede municipal realizarão ações educativas, palestras e atendimentos voltados à saúde do homem, com foco na prevenção, na informação e no combate à desinformação e ao preconceito que ainda cercam o tema.
