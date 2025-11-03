Prefeitura de Porto Velho divulga resultado preliminar de contratação temporária de voluntários para a Sema

Publicada em 03/11/2025 às 15h44
A Prefeitura Municipal de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), torna público o resultado preliminar do Processo Seletivo Edital N° 06/2025/Sema, com o objetivo de selecionar cidadãos para colaborarem com as demandas da secretaria, promovendo o engajamento cívico em prol do meio ambiente.
Vale destacar para os candidatos que o resultado preliminar para a contratação dos voluntários foi divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Porto Velho, e de acordo com o edital, após a análise dos recursos, será divulgado o resultado final, com a respectiva convocação dos aprovados. O resultado final deve ser divulgado em 10 de novembro de 2025.
Ao final, serão selecionados 44 voluntários, sendo 22 para início imediato e 22 para a formação de cadastro de reserva, distribuídos entre níveis médio e superior. As vagas de nível superior são para a função de agente administrativo. Para o nível médio, as vagas são para agente de campo (jardineiro), agente de campo (ajudante de obras e serviços gerais), e auxiliar de serviços gerais / agente de serviços operacionais.
Os voluntários selecionados receberão uma ajuda de custo diária de R$ 80 para despesas com alimentação e transporte. A carga horária é de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício ou qualquer obrigação trabalhista.
O Termo de Adesão terá vigência de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. A Prefeitura de Porto Velho reforça o compromisso com a transparência e a igualdade de oportunidades, garantindo que todas as etapas do processo sejam conduzidas de forma ética e conforme a legislação vigente.
Consulte o resultado preliminar do Processo Seletivo, aqui.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!