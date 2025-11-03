Prefeitura convida moradores de Porto Velho a participar de diálogo sobre planejamento urbano e mudanças climáticas

Publicada em 03/11/2025 às 11h19
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), convida a população para participar de um diálogo sobre o planejamento urbano do município diante dos desafios das mudanças climáticas. Este evento preparatório que antecede a 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo (PDPM) será realizado no dia 6 de novembro, com início às 18h30, no Prédio do Relógio, localizado na Avenida 7 de Setembro, n°237 - Centro. As inscrições podem ser realizadas aqui, com 50 vagas disponíveis.
Esse encontro é um importante espaço de participação social, onde os moradores poderão contribuir com ideias, opiniões e informações que ajudarão a acompanhar e aprimorar a implementação do PDPM do município. Além disso, o evento é voltado para mobilizar a população para participar ativamente da Conferência Municipal.
A oficina foi pensada para estimular a reflexão sobre o desenvolvimento sustentável, os impactos das mudanças climáticas e a organização do espaço urbano. Com o apoio da equipe técnica, os participantes irão analisar mapas da cidade para identificar áreas sujeitas a alagamentos e outros efeitos climáticos em seus bairros, além de propor soluções e estratégias para reduzir ou solucionar esses problemas.
Comunidade é convidada a participar de oficina e dar suas contribuições para uma cidade mais sustentável
O tema central deste ciclo de eventos preparatórios e da 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do PDPM é “Município Resiliente: um novo olhar em tempo de mudanças climáticas”, que reforça a importância de planejar o crescimento de Porto Velho de forma integrada, participativa e adaptada às novas realidades ambientais.
Durante os meses de agosto e setembro, a Prefeitura realizou encontros nos distritos do alto, médio e baixo Madeira, promovendo debates comunitários, coleta de propostas, definição de representantes das comunidades e a participação popular no processo de acompanhamento do PDPM.
SOBRE O PLANO DIRETOR
O Plano Diretor de Porto Velho busca garantir uma cidade mais sustentável, inclusiva e bem planejada. Entre seus objetivos estão o de cuidar do meio ambiente, proteger o Rio Madeira e seus igarapés; melhorar a mobilidade e o saneamento básico; valorizar a cultura e a diversidade do povo porto-velhense; e fortalecer a economia local, apoiando produtores rurais, comunidades tradicionais e atividades portuárias. Também propõe integrar os distritos, melhorar o transporte e os espaços públicos, preservar o patrimônio histórico, e incentivar o uso responsável do solo urbano, evitando ocupações irregulares.
O acompanhamento é feito de forma contínua pela Comissão Permanente Multidisciplinar de Acompanhamento e Avaliação (CPMAPD), composta por representantes de diversas secretarias e coordenada pela equipe técnica da Semec, que elabora relatórios anuais para subsidiar decisões.
Nos dias 10 e 11 de dezembro, a 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do PDPM reunirá diversos segmentos da sociedade, para avaliar o andamento da implementação do PDPM.
A Prefeitura reforça o convite a todos os moradores para participar ativamente dos encontros para que possam contribuir para uma Porto Velho mais justa, sustentável e planejada às reais necessidades da população.
