Pista de patinação de gelo será uma das grandes atrações do Natal no Parque da Cidade

Publicada em 01/11/2025 às 08h55
A magia do Natal vai ganhar um toque especial neste ano em Porto Velho com a instalação de uma pista de patinação de gelo, que promete encantar crianças e adultos. A atração, inédita na programação natalina da cidade, será montada no Parque da Cidade e funcionará durante todo o período de festa.
A novidade foi anunciada nesta sexta-feira (31) pelo prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Além da pista, o público poderá aproveitar apresentações musicais, decoração temática e várias outras surpresas que ainda serão anunciadas. A expectativa é que milhares de pessoas visitem o espaço, que será gratuito e aberto ao público.
Segundo Léo Moraes, a iniciativa busca trazer uma experiência diferente e reforçar o clima natalino. “Queremos que as famílias tenham um momento de lazer e alegria, vivendo a magia do Natal de uma forma única. Um espaço aberto ao público para viver de perto essa experiência mágica do Natal. Essa será a primeira vez que nossa cidade vai receber uma pista de patinação de gelo”, destacou o prefeito da capital.
O Parque da Cidade foi fechado para o público a partir do dia 20 de outubro para os reparos na estrutura, como, por exemplo, na iluminação, no lago e também na acessibilidade.
Entre as atrações já confirmadas, estão: árvore gigante em pixel LED que será montada no meio do lago; casa do Papai Noel e a estação do trenzinho de Natal; vila de alimentação encantada, reunindo sabores locais e regionais; decoração temática e sensorial. Além disso, com uma programação cultural diversificada, incluindo shows musicais, apresentações de corais e atividades para toda a família.
