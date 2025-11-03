Nota Oficial do Sindsef pela perda da Conselheira Francisca Batista, ex presidente do CEE/RO

Publicada em 03/11/2025 às 14h45
É com profundo pesar e consternação que o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) comunica o falecimento da Professora Francisca Batista da Silva.
Ocorrido nesta segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025, a partida da Professora Francisca Batista da Silva representa uma perda irreparável para a educação e para o serviço público em Rondônia.
Francisca Batista da Silva foi uma figura de grande importância e dedicação, tendo atuado como Conselheira e Ex-Presidente do Conselho Estadual de Educação de Rondônia (CEE/RO), além de ter sido Ex-Presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação (FNCE).
Sua vasta contribuição ao longo de toda sua carreira na educação e sua dedicação à causa pública deixa um legado de luta e inspiração para as futuras gerações de educadores e servidores.
Neste momento de imensa dor, o Sindsef/RO, em nome de sua Diretoria Executiva manifesta as mais sinceras condolências a todos os familiares, amigos e colegas que compartilham desta tristeza, rogando a Deus que conforte seus corações.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!