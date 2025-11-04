Jovem atleta porto-velhense conquista prata no Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica

Publicada em 04/11/2025 às 11h34
Porto Velho celebra mais uma vez a vitória de atletas do projeto Construindo Campeões, idealizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel). Agora, a conquista foi em cenário nacional, no Torneio de Ginástica Aeróbica, em Brasília, no último fim de semana. A ginasta July Maciel, de 18 anos, brilhou durante a apresentação, na categoria adulta nível II, garantindo a medalha de prata no pódio.
A conquista é fruto de muito esforço e dedicação, somados ao apoio de professores e da Semtel, que garantiu passagens, hospedagem e suporte técnico. Para July, representar a capital de Rondônia em cenário nacional é motivo de muita honra e responsabilidade.
“Essa competição foi muito importante, porque também estive ao lado de minha parceira, a Kawany Sophie, de 11 anos, que conquistou o 4º lugar na categoria infanto juvenil nível II. Foi um momento maravilhoso, onde pude apresentar o melhor da minha série, que foi muito elogiada. E tudo isso é resultado de muito treino, foco e das orientações dos professores e técnicos e, também, do incentivo da Semtel, a quem agradeço de coração. Meus planos é trazer mais medalhas para o estado e fazer parte do campeonato brasileiro”, afirmou.
SUPORTE
A delegação foi composta pelas servidoras da Semtel, Francimeire Lavareda - técnica, e Juliana Nunes - chefe de delegação, além das alunas que representaram brilhantemente a capital de Rondônia. De acordo com a professora Francimeire, o suporte da Semtel foi fundamental no processo para que as ginastas participassem do torneio.
“Conseguimos as passagens aéreas, além da ida de um professor e um fisioterapeuta. Levamos duas atletas, com desempenho promissor, trazendo resultados positivos para nós. Essa conquista só reafirma o que temos vivido nesta nova gestão, que tem voltado os olhos para o esporte em modalidades como essa, dando oportunidades para as meninas, fornecendo uma boa quadra, bons materiais e horários específicos para os treinos, contribuindo para a performance das atletas, com alto rendimento e mantendo a segurança. Além disso, a vitória incentiva os sonhos das outras. Ou seja, estamos deixando legado e isso é gratificante, tanto para mim como professora, quanto para a secretaria”, enfatizou.
Para o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, a conquista da ginasta do projeto Construindo Campeões reafirma o compromisso da gestão com o esporte porto-velhense. “É mais uma medalha que nossas atletas trazem e isso nos enche de orgulho. É isso que move o nosso trabalho na Semtel, e em todos os projetos. A vitória é das ginastas e de toda família do esporte de Porto Velho”, salientou.
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semtel, fomenta o esporte através do Projeto Construindo Campeões, que oferta diversas modalidades a comunidade, e já beneficiou aproximadamente 2 mil alunos, em dez meses de gestão. As aulas de ginástica aeróbica e rítmica acontecem de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30, na quadra do Ginásio Vinícius Danin.
