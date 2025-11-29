Joaninha dez vezes campeão brasileiro de Motocross Freestyle retorna a Rondônia para show

Publicada em 29/11/2025 às 10h57
O piloto Gilmar “Joaninha” Flores, dez vezes campeão brasileiro de Motocross Freestyle, volta a Rondônia neste domingo (30) para realizar uma apresentação em Chupinguaia. Ele e a Equipe J99 Freestyle Show participam do evento “Domingo Radical”, programado para começar às 17h na Avenida Valter Luiz, no Posto Ribeiro. A programação inclui ainda a exibição “Fúria em 4 Rodas – Show de Manobras em Carros”, que marcará o encerramento do Campeonato Municipal de Velocross e de Som Automotivo.
A presença da equipe no município ocorre após a repercussão da turnê realizada em outubro e novembro, quando o grupo esteve em Machadinho d’Oeste, Ji-Paraná, Colorado do Oeste e Jaru. Segundo Joaninha, o convite surgiu depois dessas apresentações. “O retorno a Rondônia é sempre especial. Quando achávamos que tínhamos encerrado a agenda de novembro no estado, fomos surpreendidos com o convite para Chupinguaia. Agradeço ao deputado Cássio Gois e ao prefeito Dr. Wesley Araújo pela confiança no trabalho da equipe J99. É gratificante ver que nossa turnê teve repercussão positiva e que o público rondoniense quer mais. Vamos fazer uma apresentação memorável para Chupinguaia”, afirmou.
Joaninha acumula participações em eventos internacionais como Red Bull X-Fighters e X Games Brasil e lidera a equipe que atua com estrutura própria, formada por pilotos com experiência competitiva, incluindo Robertt Fire, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de FMX. O repertório de manobras do piloto reúne movimentos como underflip — descrito por ele como sua assinatura, um backflip fora do eixo de rotação — além de underflip heel clicker, backflip double can indian air, backflip Superman, backflip nec-nec e backflip no hands. Ele afirma que a escolha das manobras depende das condições técnicas, climáticas e da infraestrutura disponível em cada apresentação.
A J99 mantém operação com rampas, equipamentos de segurança e equipe técnica especializada, além de locução de Jaques Fernandes e ambientação sonora do DJ Feio. O grupo treina em seu Centro de Treinamento em Sinop (MT), que possui recepção inflável para saltos. A equipe tem mais de duas décadas de atuação e é patrocinada por Sport Bay, Pro Tork, KTM Sport Bay, Rauch Locações e Serviços e Ideal Gráficos. As redes sociais oficiais são Instagram (@joaninha99fmx), TikTok (@joaninhamotocross) e YouTube (@EquipeJ99.
Serviço – Domingo Radical – Chupinguaia
Data: 30 de novembro (domingo)
Horário: 17h
Local: Avenida Valter Luiz (Posto Ribeiro)
