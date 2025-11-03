III Conecta – Feira Internacional de Pesquisa e Inovação na Amazônia acontece em Porto Velho

Publicada em 03/11/2025 às 15h46
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) realiza, de 5 a 7 de novembro de 2025, a etapa Porto Velho do III Conecta – Feira Internacional de Pesquisa e Inovação na Amazônia, no complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM). O evento é gratuito, aberto a toda a comunidade acadêmica e ao público em geral.
Organizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (Propesq), por meio da Diretoria de Pesquisa (DPesq), o Conecta é um marco estratégico da universidade, reunindo pesquisadores, estudantes, empreendedores e a sociedade para compartilhar descobertas científicas, promover a inovação e valorizar a Amazônia como território de conhecimento e desenvolvimento sustentável.
A abertura oficial acontece no dia 5 de novembro, às 14h, no auditório do Museu da EFMM, com a conferência “Inovação, pesquisa e propósito: o novo papel do cientista empreendedor”, ministrada pelo professor doutor Ailton César Lemes (UFRJ). No mesmo dia, haverá uma mesa-redonda sobre “Estrada de Ferro Madeira-Mamoré: memória, literatura e história”, além de exposições e apresentações de banners do Núcleo de Ciências Humanas (NCH) e do Campus de Guajará-Mirim.
Nos dias seguintes, a programação inclui palestras sobre empreendedorismo científico, inovação tecnológica e sustentabilidade urbana, com participação de professores e pesquisadores da UNIR, além de convidados de instituições parceiras como o CREA-RO e o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO). Startups locais apresentarão soluções criativas nas áreas de tecnologia, agronegócio, contabilidade e meio ambiente.
Durante o evento, também serão realizadas premiações dos destaques de pesquisa dos núcleos acadêmicos do campus UNIR de Porto Velho, atividades de extensão científica, apresentações culturais e ações de educação em saúde. A exposição “Ideias que transformam: urbanismo e sustentabilidade” estará aberta ao público durante todos os dias da feira.
III Conecta – Feira Internacional de Pesquisa e Inovação na Amazônia | Porto Velho
Data: 5 a 7 de novembro de 2025
Local: Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré – Porto Velho (RO)
Entrada: Gratuita
Mais informações e inscrições: site do evento – CONECTA UNIR
