Heleno e Paulo Sérgio são presos para cumprir pena por trama golpista
Por AGÊNCIA BRASIL
Publicada em 25/11/2025 às 15h26
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal  (STF), determinou a execução das penas dos ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)  Augusto Heleno e  do Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

Generais do Exército, eles foram levados para as instalações do Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília. 

Heleno foi condenado pela trama golpista a 21 anos de prisão. Nogueira vai cumprir 19 anos de prisão. 

Polícia TRAMA GOLPISTA
