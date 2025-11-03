Governo de Rondônia inicia Chamada Escolar Pública Online 2025 para estudantes fora da escola

Publicada em 03/11/2025 às 08h32
O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), iniciou neste sábado, 1º de novembro de 2025, o período da Chamada Escolar Pública Online 2025. A ação é destinada exclusivamente aos estudantes que estão fora da sala de aula e desejam ingressar na rede pública estadual de ensino no ano letivo de 2026.
A Chamada Escolar tem o objetivo de identificar e acolher os estudantes que não estão matriculados, garantindo o direito à educação previsto no inciso II do §1º do art. 5º da Lei Federal nº 9.394/1996 (LDB).
De acordo com o professor Ricardo Braz Bezerra, da Coordenadoria de Informação, Regulação, Currículo e Avaliação Educacional (Circae/Seduc), o processo é voltado para quem busca retomar os estudos e voltar à escola com o apoio da rede estadual.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que a ação assegura que nenhuma criança ou jovem fique sem acesso à educação. “O objetivo é garantir que todos tenham a oportunidade de aprender, crescer e construir um futuro melhor”.
A titular da Seduc, Albaniza Oliveira ressaltou que o processo é fundamental para o planejamento do ano letivo de 2026. “A Chamada Escolar nos permite mapear as necessidades da rede e garantir que cada estudante tenha uma vaga e o suporte necessário para seguir sua trajetória escolar”.
As inscrições seguem até 30 de novembro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.rondonia.ro.gov.br/seduc por meio do banner da Chamada Escolar em destaque. O formulário deve ser preenchido com os dados do estudante e a escolha da escola mais próxima da residência. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 3212-8201, 3212-8204 ou 3212-8205, junto à Circae/Seduc.
