Governo de Rondônia conclui entrega de cestas básicas a trabalhadores do Porto de Porto Velho

Publicada em 01/11/2025 às 11h30
Com a vazante do Rio Madeira ainda impactando a rotina de trabalho no Porto de Porto Velho, o governo de Rondônia realizou na quinta-feira (30), a terceira e última entrega de 123 cestas básicas do ano, a trabalhadores portuários avulsos (TPAs) e estivadores. A ação, coordenada pela Gerência de Proteção Social Especial da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), beneficiou dezenas de famílias que enfrentam a redução de renda no período de estiagem.
Entre os beneficiados está Emiliano Santos da Silva, 52 anos, casado, pai de dois filhos e único provedor da casa. Atuando no porto desde 1995, ele relata que o trabalho cai drasticamente quando o nível do rio baixa.
“Todo ano que chega nesse período é a mesma coisa: diminui o trabalho. Antes, a gente fazia seis diárias por semana. Agora, duas, três no máximo. Uma diária é R$ 107, e lá em casa tudo depende de mim. E agora a gente tá tendo essa ajuda, né? Já é o segundo ano”, contou o portuário.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o papel do governo é apoiar e manter o diálogo permanente para que, mesmo nos períodos de seca, esses profissionais tenham o mínimo de estabilidade e reconhecimento pelo trabalho essencial que realizam.
SEGURANÇA ALIMENTAR
A entrega foi realizada na Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph), empresa pública que administra o Porto de Porto Velho. Para os trabalhadores, o auxílio chega em um momento de alívio. Já para o governo, a iniciativa faz parte de uma política pública permanente de segurança alimentar e proteção social voltada às famílias impactadas por eventos climáticos extremos.
A assessora técnica da Seas, Alicy Saucedo Leites, que coordenou a entrega, explicou que o benefício é fruto de um trabalho articulado entre as secretarias e tem como objetivo oferecer previsibilidade e proteção às famílias. “A gente entende que as famílias precisam de uma previsão. E esse benefício veio da articulação com a nossa secretaria, que tem esse papel, enquanto gerência de proteção social, de levar essa proteção às famílias. A alimentação também é uma forma de garantir segurança alimentar, que é um direito constitucional”, destacou.
O diretor-presidente da Soph, Fernando Parente, ressaltou que a iniciativa reafirma o compromisso do estado com os trabalhadores que sustentam a cadeia logística do Rio Madeira. “A estiagem impacta diretamente o volume de cargas e, consequentemente, a renda dos portuários. Essas ações mostram sensibilidade do governo com quem faz o porto funcionar.”
