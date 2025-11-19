Finais da 46ª Taça Alvorada de Futsal acontecem nesta quinta-feira, em Ji-Paraná

Publicada em 19/11/2025 às 14h22
Nesta quinta-feira (20), a partir das 19h30, o Ginásio de Esportes Adão Lamota será palco das grandes finais da 46ª Taça Alvorada de Futsal, uma das competições mais tradicionais do esporte ji-paranaense.
A primeira decisão da noite será às 20h, pela categoria feminino, com o confronto entre AC Esportiva Arsenal e PSP/DESTAK F.C.
Logo depois, o público acompanha a super final do masculino, reunindo duas forças do futsal regional: Bella Vista Pimenta enfrenta Mojuca, de Porto Velho, em duelo que promete grande equilíbrio.
Antes das finais, haverá o jogo preliminar entre as equipes Empresários versus Imprensa.
A edição 2025 da Taça Alvorada, na categoria masculina, começou com 24 equipes e movimentou o cenário esportivo local por mais de 60 dias. Além de representantes de Ji-Paraná, participaram times de Porto Velho, Vilhena, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Pimenta Bueno.
No feminino, a disputa é composta exclusivamente por equipes da cidade.
O evento é uma realização da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SEMES), com apoio da Liga de Futebol de Salão.
O secretário municipal de Esportes, Alessandro Barroso, destacou que todas as despesas da competição — incluindo arbitragem e premiação — são custeadas pela administração municipal.
“Essa é uma determinação do prefeito Affonso Cândido, que busca fortalecer o calendário esportivo municipal, estimulando o bem-estar da população e a integração entre atletas de diversas cidades”, ressaltou.
A premiação da categoria masculina totaliza R$ 11 mil, sendo R$ 8 mil para o campeão e R$ 3 mil para o vice.
Na categoria feminino, a premiação é de R$ 3 mil, distribuídos entre a equipe campeã (R$ 2 mil) e a vice-campeã (R$ 1 mil).
Fotos: Vilson Mendes e Professor Lucena
