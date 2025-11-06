Eyder Brasil promove 4ª edição do Cidadania no Bairro com serviços gratuitos em Porto Velho

Publicada em 06/11/2025 às 13h30
O deputado estadual Eyder Brasil realiza, no próximo sábado, a 4ª edição do Cidadania no Bairro – Especial de Fim de Ano. A iniciativa, já consolidada como uma das maiores frentes comunitárias do mandato, leva serviços gratuitos, acolhimento e cidadania às famílias de Porto Velho. A ação conta com apoio da Prefeitura de Porto Velho, do Governo de Rondônia e de diversas instituições parceiras.
Neste mutirão solidário, os moradores terão acesso a atendimento de saúde, com consultas clínicas, testes rápidos, vacinação, assistência social, orientação jurídica, emissão de documentos como RG, cortes de cabelo, atividades para crianças e outros serviços comunitários. Além disso, haverá sorteio de cestas básicas, reforçando o espírito solidário de fim de ano e levando acolhimento às famílias da região.
“Criamos o Cidadania no Bairro para estar perto das pessoas, ouvir suas necessidades e facilitar o acesso a serviços essenciais. Já alcançamos mais de três mil famílias nas edições anteriores, e seguimos com o compromisso de chegar onde a população mais precisa”, destacou o parlamentar.
A ação será realizada na Escola Ulisses Guimarães, localizada na Rua Turmalina, 10015 – Jardim Santana, no dia 08/11, a partir das 9h. A atividade é aberta ao público, e toda a comunidade está convidada a participar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!