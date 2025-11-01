Energisa investe mais de R$ 520 mil em eficiência energética no Hospital Cemetron, em Porto Velho

Publicada em 01/11/2025 às 10h56
O Hospital Cemetron, em Porto Velho, referência em toda a região Norte no tratamento de doenças infectocontagiosas, recebeu um importante investimento voltado à sustentabilidade e à modernização de sua estrutura. Por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Energisa aplicou mais de R$ 520 mil na execução de melhorias que visam tornar o consumo de energia do hospital mais racional e econômico.
O projeto contemplou a instalação de mais de 130 placas solares, a substituição de lâmpadas por modelos de LED, além da troca de aparelhos de ar-condicionado e freezers por equipamentos mais modernos, econômicos e eficientes. As ações reforçam o compromisso da Energisa em aliar inovação e sustentabilidade para melhorar o atendimento em unidades de saúde essenciais à população rondoniense.
Eficiência que gera resultados
Com as melhorias implementadas, o Cemetron deve alcançar uma economia anual de aproximadamente 350 megawatts-hora (MWh), o equivalente ao consumo médio de 146 residências populares com gasto mensal de 200 quilowatts-hora (kWh). Além da redução de custos com energia elétrica, o projeto contribui para evitar a emissão de cerca de 44 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por ano, reforçando o compromisso da Energisa com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
“Esse investimento é muito importante para o Cemetron. Com uma estrutura mais moderna e que ajuda na economia de energia, conseguimos reduzir custos e investir mais em ações que refletem diretamente na qualidade do atendimento aos pacientes”, afirmou o secretário de Saúde de Rondônia, Jefferson Rocha.
A entrega oficial das obras aconteceu nesta sexta-feira, 31, marcando mais uma etapa do trabalho contínuo da concessionária em promover eficiência energética em instituições públicas essenciais para a população.
“Projetos como este representam um avanço importante na busca por um sistema energético mais eficiente e responsável. Cada hospital beneficiado reflete o impacto positivo que a energia sustentável pode gerar na vida das pessoas e na economia local”, destaca Camila Lopes, analista de eficiência energética da Energisa Rondônia.
Investimentos que transformam Rondônia
Desde sua chegada ao estado, em 2018, a Energisa Rondônia já investiu mais de R$ 60 milhões em projetos de eficiência energética, beneficiando hospitais, escolas, organizações sociais e órgãos públicos. Esses investimentos resultaram em uma economia total de aproximadamente 25 mil MWh por ano, volume suficiente para abastecer mais de 10 mil residências populares com consumo médio de 200 kWh por mês.
Além disso, os projetos desenvolvidos pela distribuidora já evitaram a emissão de cerca de 3,1 mil toneladas de CO² na atmosfera, um marco que reafirma o compromisso da empresa em estimular o uso consciente da energia e contribuir com um futuro mais sustentável para Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!