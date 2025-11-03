Encontro no Parque Circuito promove fortalecimento de vínculos familiares e comunitários em Porto Velho  

Publicada em 03/11/2025 às 11h41
O Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Elizabeth Paranhos, da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou, na sexta-feira (31), um encontro/passeio no Parque Circuito, com as famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif). O passeio foi realizado das 8h às 11h30. A atividade contou com a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).
O Paif é um serviço essencial da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas), ofertado obrigatoriamente nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Seu objetivo principal é fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos familiares e comunitários, e promovendo o acesso a direitos sociais.
Maria de Nazaré Barros do Nascimento é de Manaus, migrou para Porto Velho há mais de cinco anos, sua família é assistida pelo Paif no Cras Elizabeth Paranhos. Ela tem cinco filhos, um deles, Osmar Emmanuel, de oito anos, é uma pessoa com deficiência. Ela estava com seus filhos no encontro/passeio no Parque Circuito - “Frequento o Cras há mais de dois anos. É uma bênção. Nos auxilia em tudo. Nos orienta em relação aos nossos benefícios, documentos necessários, saúde e educação dos filhos”.
“Os encontros reforçam a valorização da vida, o diálogo e o cuidado com o bem-estar, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários”, disse a coordenadora do Cras Elizabeth Paranhos, Luciana Nascimento.
Durante a ação, a equipe da Sema apresentou jogos educativos feitos com materiais recicláveis e mostruários de resíduos reutilizáveis, incentivando o reconhecimento e a valorização dos materiais que podem ser reaproveitados no dia a dia. As dinâmicas lúdicas tornaram o aprendizado mais leve e divertido, despertando em crianças e adultos o interesse pela reciclagem e pela preservação ambiental.
A atividade também contou com a exposição dos “Bobby Goods”, produzidos pelo Departamento de Gestão de Políticas Ambientais (DGPA/Sema). Os personagens encantaram o público e reforçaram a mensagem de amor e cuidado com o meio ambiente.
CRAS
O Cras promove: apoio direto às famílias vulneráveis, especialmente aquelas beneficiárias de programas de transferência de renda; espaços coletivos de escuta e troca de vivências; articulação com outras políticas públicas (saúde, educação, habitação); mobilização comunitária por meio de campanhas, palestras e eventos; e identificação e encaminhamento de demandas sociais.
Qualquer família em situação de vulnerabilidade pode procurar o Cras mais próximo para ser atendida pelo Paif. O serviço é gratuito e realizado por equipes multidisciplinares, como assistentes sociais, psicólogos e educadores.
Endereço dos Cras em Porto Velho:
“ELIZABETH PARANHOS”
Endereço: Rua Guanabara, nº 2611, bairro São João Bosco,
Porto Velho/RO, cep 76.803-765. Zonas Norte e Oeste.
Telefone: 98473-4881.
[email protected];
[email protected]
“BETINHO”
Endereço: Rua Vila Mariana, nº 9968, Setor 35, Quadra 193,
Lote 0081, bairro: Mariana. Cep: 76.813-612. Zona Leste.
Telefone: (69) 98473-6269. [email protected];
[email protected]
“IRMÃ DOROTHY”
Endereço: Rua Fonte Boa, S/N, bairro Socialista, indo pela
Avenida Amazonas sentido área ruralizada dobra-se a
esquerda na Rua Fonte Boa. Cep: 76.829-015. Zona Leste.
Telefone: (69) 98473-4364. [email protected];
[email protected]
“PAULO FREIRE”
Endereço: Av. Amazonas, nº 3660, bairro Agenor de Carvalho,
Porto Velho/RO, CEP: 76820-340.
Zona Leste. Telefone: 98473-6076.
[email protected];
[email protected]
“DONA COTINHA”
Rua Tamarino, nº 2946, Cohab Floresta,
Porto Velho/RO, cep: 76.808-014.
Telefone: 69 98473-6030
E-mails: [email protected], [email protected];
[email protected]
CRAS FERNANDO ROCHA
Residencial Orgulho do Madeira
Rua 9, s/nº, Lote 22, Quadra 590, Setor 33, Bairro Jardim Santana, zona Leste
“Pe. TEODORO CROMMO”
Endereço: Via 01, Quadra 1, Casa 03, ponto de referência: de
frente com a BR 364 próximo a rodoviária de Jaci Paraná.
Distrito de Jaci-Paraná em Porto Velho/RO. Cep: 76840-000.
Telefone: (69) 99955-5438, (69) 3236-6178.
[email protected]
[email protected]
