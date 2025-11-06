Deputados aprovam abono natalino para servidores da Defensoria Pública de Rondônia

Publicada em 06/11/2025 às 11h22
Benefício reconhece o empenho e a dedicação dos profissionais que atuam diariamente na defesa dos cidadãos mais vulneráveis (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Os deputados estaduais aprovaram o projeto que concede abono natalino de R$ 2 mil para cada servidor da Defensoria Pública de Rondônia (DPE-RO). A medida foi enviada pelo governo do estado e recebeu o apoio integral da Assembleia Legislativa.
O benefício reconhece o empenho e a dedicação dos profissionais que atuam diariamente na defesa dos cidadãos mais vulneráveis.
O presidente da Casa, deputado Alex Redano (Republicanos), ressaltou a importância da valorização dos servidores. “A Defensoria Pública presta um serviço essencial à população, especialmente aos que mais precisam. Esse abono é um gesto de reconhecimento ao trabalho sério e comprometido desses servidores”, afirmou.
O abono natalino chega em um momento importante do ano, contribuindo para que os servidores da DPE de Rondônia possam planejar melhor as despesas de fim de ano, celebrar com mais tranquilidade e iniciar o próximo ano com mais segurança financeira. A valorização dos profissionais reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população rondoniense.
