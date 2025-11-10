Deputado Thiago Flores retira assinatura da PEC 38/2025 em defesa da coerência política

Publicada em 10/11/2025 às 15h09
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) protocolou, nesta segunda-feira (10), o Requerimento nº4745/2025, no qual solicita a retirada de sua assinatura da Proposta de Emenda à Constituição nº 38/2025, que “altera normas sobre a Administração Pública brasileira para aperfeiçoar a governança e a gestão pública, promover a transformação digital, impulsionar a profissionalização e extinguir privilégios no serviço público”.
De acordo com o requerimento apresentado, Flores explica que, embora tenha subscrito a proposta inicialmente com o intuito de apoiar o debate sobre gestão pública e modernização do Estado, após análise mais aprofundada concluiu que “o texto apresentado não reflete integralmente os princípios que defendo em favor de um serviço público eficiente, valorizado e comprometido com o interesse social”.
No documento, o parlamentar ressalta que valoriza reformas que visem eficiência e inovação, mas que também preservem as garantias constitucionais dos servidores públicos. Ele afirma que a retirada da assinatura se dá em respeito à coerência de sua atuação e à necessidade de aprofundar o diálogo em torno de medidas que promovam equilíbrio entre eficiência administrativa e preservação dos direitos.
“Entendo ser prudente a retirada da assinatura em respeito à coerência da minha posição nesta Casa e à necessidade de garantir que qualquer mudança no serviço público não comprometa os direitos e a valorização de quem trabalha”, afirmou o deputado.
Com a assinatura retirada, Flores reafirma que continuará acompanhando o processo de tramitação da PEC e participando ativamente das discussões que envolvem o futuro da administração pública no Brasil.
O requerimento já foi protocolado e aguarda publicação nos anais da Câmara dos Deputados.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!