Deputado Luizinho Goebel inicia nova era em Colorado do Oeste com substituição de pontes de madeira por tubos de aço

Publicada em 07/11/2025 às 08h20
Deputado Luizinho Goebel (Podemos) (Foto: Assessoria Parlamentar)
Em Colorado do Oeste, uma ação importante está mudando a estrutura das estradas vicinais da região. Isso aconteceu com a troca das pontes de madeira por tubos de aço, o que tem trazido mais segurança e durabilidade às vias. Graças ao apoio do deputado Luizinho Goebel (Podemos), a comunidade de Colorado do Oeste agora pode aproveitar uma melhora considerável na infraestrutura local.
Este projeto tem como objetivo melhorar a trafegabilidade nas estradas, aumentar a segurança e garantir que as infraestruturas da região tenham mais durabilidade. Assim, os benefícios chegam diretamente à população que vivem na área rural. Segundo o parlamentar, no trecho em que foi instalada a nova estrutura, as melhorias já estão acontecendo, reforçando nosso compromisso com a administração do prefeito Edinho e atendendo ao pedido do vereador Jairzinho, que trabalha duro para levar melhorias para a nossa população, destacou Goebel.
Trocar as pontes de madeira por tubos de aço não é só uma questão de aparência, mas uma escolha mais prática e segura. As pontes de madeira precisam de manutenção frequente e se desgastam mais fácil com o tempo. Já os tubos de aço são mais resistentes às condições do tempo e à corrosão, o que faz com que durem mais e exigem menos cuidados.
A iniciativa não só assegura um tráfego mais seguro nas estradas, mas também ajuda a impulsionar o crescimento econômico, já que o transporte de produtos e serviços depende das estradas. A substituição das pontes de madeira por tubos de aço mostra um compromisso com o avanço e a proteção das pessoas que transitam nas vias.
De acordo com o vereador Jairzinho, no lugar onde os tubos já foram colocados, quando chovia, a água passava por cima da ponte, impedindo a passagem. Com a instalação dos tubos, que têm dois metros de comprimento, o problema dos moradores das regiões afetadas foi resolvido. Ele aproveitou para agradecer mais uma vez ao deputado Luizinho Goebel pelo apoio.
