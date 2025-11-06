Deputado Laerte Gomes confirma R$ 500 mil em emendas para fortalecer agricultura familiar em Costa Marques

Publicada em 06/11/2025 às 14h10
Os recursos, que chegam para fortalecer a agricultura familiar e incentivar a produção rural local, serão aplicados em duas frentes importantes de investimento (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) confirmou a liberação de duas notas de empenho que somam R$ 500 mil, viabilizadas por meio de emenda parlamentar de sua autoria, destinadas à Associação de Produtores Rurais de Santa Isabel (Asprobel), localizada no município de Costa Marques.
Os recursos, que chegam para fortalecer a agricultura familiar e incentivar a produção rural local, serão aplicados em duas frentes importantes de investimento.
A primeira, no valor de R$ 100 mil, será destinada à aquisição de mudas frutíferas, totalizando 3.480 unidades de 11 variedades diferentes, que atenderão 60 famílias de produtores rurais. Segundo o deputado, o objetivo é estimular a produção de frutas para o consumo local e reduzir a dependência de produtos vindos de outras regiões.
“O fortalecimento da fruticultura familiar permitirá ampliar a diversificação produtiva, gerar renda, melhorar a segurança alimentar e estimular a permanência das famílias no campo. O projeto da associação prevê ainda ações de capacitação e assistência técnica, com acompanhamento direto da Emater”, destacou o parlamentar.
A segunda nota de empenho, no valor de R$ 400 mil, será investida na aquisição de implementos agrícolas, contemplando 40 roçadeiras manuais, 40 pulverizadores costais e 110 carretinhas para motos. Esses equipamentos vão facilitar o trabalho diário dos produtores, aumentando a produtividade e garantindo melhores condições de manejo nas propriedades rurais.
Laerte Gomes destacou que os investimentos são resultado de uma parceria sólida com lideranças locais, que têm sido fundamentais para identificar as principais demandas do setor produtivo.
“Esses recursos são fruto do trabalho conjunto com as vereadoras Silene, Lu, o vereador Igor, e também com o apoio da ex-prefeita Jacqueline, do ex-prefeito Dinho e do nosso amigo Jorge da Emater. Essa união de esforços é o que tem permitido levar resultados concretos para a população de Costa Marques”, ressaltou o deputado.
Com a iniciativa, o parlamentar reafirma seu compromisso com o fortalecimento do agronegócio e da agricultura familiar, setores que representam a base econômica e social de grande parte dos municípios rondonienses.
“Sabemos da importância de apoiar quem vive e trabalha no campo. São essas famílias que produzem o alimento que chega à nossa mesa, e é nosso dever dar condições para que elas continuem crescendo com dignidade e prosperidade. Nossos agradecimentos ao presidente da Asprobel, Rubinho, pela parceria que ajuda a levar tantaos beneficios aos associados e suas famílias”, finalizou Laerte Gomes.
