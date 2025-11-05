Deputado Jean Mendonça discute demandas da educação com secretárias do Estado

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 05/11/2025 às 13h40
O deputado Jean Mendonça reuniu-se com a secretária de Estado da Educação, Albaniza Batista de Oliveira, e com a secretária-adjunta, Débora Lúcia Raposo da Silva, para tratar das demandas relacionadas à educação nos municípios.
Durante o encontro, o parlamentar apresentou projetos voltados à melhoria da infraestrutura das escolas municipais. Segundo ele, as ações representam “um passo fundamental para oferecer um ambiente de qualidade aos nossos alunos”.
Jean Mendonça agradeceu a receptividade das representantes da pasta e afirmou que pretende manter a colaboração com a Secretaria de Estado da Educação. “Vamos seguir trabalhando em conjunto, com prontidão, para garantir a melhoria contínua da educação em nossa região”, declarou.
