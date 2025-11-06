Deputado Jean Mendonça anuncia Programa Rondônia Cidadã em comemoração aos 48 Anos de Pimenta Bueno

Publicada em 06/11/2025 às 13h40
O Deputado Jean Mendonça (PL) anunciou a realização do Programa Rondônia Cidadã, que integra as festividades do 48º aniversário do município de Pimenta Bueno, a ser celebrado em 24 de novembro. A realização do programa, atendendo à solicitação do vereador Guilherme Gaspari, recebeu confirmação da Secretária de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento (SEAS), Luana Rocha, e da Superintendente de Gestão de Gastos Públicos Administrativos (SUGESP), Semáyra Gomes. O atendimento ao público ocorrerá na Escola Estadual Anísio Teixeira, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025.
Entre os serviços disponibilizados à população local, destacam-se a emissão da carteira de identidade, emissão da segunda via do CPF; a Carteira de Trabalho Digital; e a solicitação de segunda via de certidões de nascimento e casamento. Além disso, está prevista uma programação voltada para a saúde e atividades recreativas para crianças, incluindo brincadeiras e ações educativas do Detran.
O deputado Jean Mendonça expressou sua gratidão às autoridades envolvidas, especialmente a secretária Luana Rocha e a superintendente Semáyra Gomes, por atenderem a esta importante demanda da comunidade. “Sabemos que o trabalhador não tem tempo e nem disponibilidade para buscar esses serviços durante a semana. Por isso, essa ação se torna muito importante para fortalecer a cidadania dos trabalhadores de Pimenta Bueno,” declarou Jean Mendonça.
O vereador Guilherme Gaspari enfatizou que essa edição especial do Programa Rondônia Cidadã demonstra o comprometimento do deputado Jean Mendonça com as necessidades da população. “Essa reivindicação nasceu da nossa escuta durante as visitas e conversas com os moradores. Identificamos essa necessidade e apresentamos ao deputado Jean Mendonça o pedido para viabilizar esta edição especial do Rondônia Cidadã, e ele imediatamente fez o devido encaminhamento,” afirmou Gaspari.
De acordo com o deputado Jean Mendonça a expectativa é que os serviços oferecidos durante o Rondônia Cidadã, que é um programa do Governo, proporcionem um impacto significativo na vida dos moradores de Pimenta Bueno, promovendo o acesso à cidadania e a efetivação de direitos fundamentais. “Estamos agradecidos à primeira dama e secretária Luana Rocha e também à titular da Sugesp Semáyra Gomes por atender mais essa importante reivindicação dos pimentenses,”concluiu.
