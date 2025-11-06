SERVIÇOS

Deputado Jean Mendonça anuncia Programa Rondônia Cidadã em comemoração aos 48 Anos de Pimenta Bueno

O atendimento à população ocorrerá na Escola Estadual Anísio Teixeira, oferecendo uma variedade de serviços essenciais à comunidade nos dias 22 e 23 de novembro.