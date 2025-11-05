Deputado Edevaldo Neves anuncia repasse de R$ 400 mil para ambulância em Machadinho

Publicada em 05/11/2025 às 13h50
O deputado Edevaldo Neves esteve em Machadinho d’Oeste e confirmou a destinação de R$ 400 mil à Prefeitura do município. O valor já está disponível na conta do Executivo municipal e será utilizado para a compra de uma ambulância Tipo B, voltada ao reforço do atendimento de saúde e ao transporte de pacientes.
De acordo com o parlamentar, o recurso foi viabilizado a partir de solicitação de Pedro Mendonça, identificado nas redes sociais como @pedro_mendonca_91, apontado por Neves como um parceiro nas demandas da população local.
O deputado destacou que a iniciativa representa mais um resultado de seu mandato, voltado a ações voltadas ao cuidado com as pessoas e à melhoria dos serviços de saúde. Ele também mencionou o apoio a projetos esportivos no município, com incentivo a atividades voltadas ao lazer e à inclusão de jovens.
Segundo Edevaldo Neves, tanto nas áreas de saúde quanto de esporte, o objetivo é contribuir para o fortalecimento de Machadinho d’Oeste e para a ampliação da qualidade de vida dos moradores.
