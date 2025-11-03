Departamentos administrativos de Porto Velho participam de treinamento sobre o encerramento do exercício financeiro de 2025

Publicada em 03/11/2025 às 15h37
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), realizou um treinamento para os departamentos administrativos de todas as secretarias municipais. O encontro teve o objetivo de orientar sobre os prazos, procedimentos e rotinas contábeis que devem ser observados para o encerramento do exercício financeiro de 2025, conforme o Decreto Municipal nº 21.387/2025.
Durante a reunião, foram apresentadas orientações sobre a emissão e anulação de empenhos, liquidação de despesas, inscrição de restos a pagar e datas de pagamento.
O treinamento busca garantir que todas as secretarias sigam corretamente as regras e prazos definidos para o fechamento do exercício financeiro, evitando inconsistências e garantindo transparência na aplicação dos recursos públicos.
A Diretoria Executiva de Contabilidade da Semec é a responsável por conduzir as orientações aos servidores, conforme o cronograma de atendimento. As unidades orçamentárias foram convidadas a comparecer à sede da diretoria para esclarecer dúvidas e alinhar os procedimentos de encerramento das atividades financeiras do ano.
Essa ação faz parte do trabalho de planejamento e controle fiscal realizado pela Prefeitura de Porto Velho, que tem como meta assegurar a boa execução do orçamento municipal e o cumprimento das normas de responsabilidade fiscal.
