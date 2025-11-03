CRAS promove encontro intergeracional que fortalece vínculos e qualidade de vida

Publicada em 03/11/2025 às 08h47
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Morar Melhor, realizou, na sexta-feira (31), uma ação intergeracional que reuniu os grupos Inspirando Vidas (idosos) e Adolecer (adolescentes), integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O evento ocorreu na Associação Atlética dos Servidores Municipais (AASM) e teve como objetivo promover a integração entre gerações e o fortalecimento de vínculos comunitários.
A atividade proporcionou momentos de interação e aprendizado mútuo entre os participantes, destacando a importância da convivência intergeracional como ferramenta de valorização da pessoa idosa e de incentivo ao respeito e à empatia entre os adolescentes. O contato entre diferentes faixas etárias contribui para o desenvolvimento social e emocional, favorecendo a troca de experiências e o fortalecimento de laços afetivos.
De acordo com a coordenadora do CRAS Morar Melhor, Sílvia Negrão, a ação reflete o compromisso da gestão municipal com a promoção da qualidade de vida e o bem-estar das famílias atendidas pela rede socioassistencial. "Ver nossos grupos convivendo, trocando experiências e se divertindo juntos é muito gratificante. Essas atividades evidenciam a importância de criar espaços de aprendizado e integração entre gerações. É uma alegria presenciar nossos idosos e adolescentes compartilhando momentos tão significativos”, afirmou.
A programação contou com atividades recreativas, banho de piscina e um lanche coletivo, proporcionando uma tarde de convivência e descontração. Segundo a Semasf, ações dessa natureza reforçam a relevância de estimular a convivência social e celebrar a vida em todas as suas fases.
Os Centros de Referência de Assistência Social de Ji-Paraná realizam, de forma contínua, encontros e ações voltadas ao fortalecimento de vínculos intergeracionais, à valorização da sabedoria dos idosos e ao incentivo de práticas de respeito e solidariedade entre os jovens. As atividades integram a política pública de assistência social, contribuindo para a prevenção do isolamento e para a promoção da inclusão social.
