Confúcio e Rogério disputam sucessão estadual, Acir lidera centro-esquerda ao Senado, centro-direita tem acúmulo de pré-candidatos a senador

Publicada em 05/11/2025 às 14h00
Governador – As participações do senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB nos encontros regionais do Comitiva Esperança, integrado por nove partidos liderados pelo PDT, PT e MDB indicam que ele está se preparando para disputar novamente o cargo de governador, que ele já ocupou em dois mandatos seguidos. Os questionamentos, até então, eram sobre a possibilidade de Confúcio disputar a reeleição ou a sucessão estadual. No encontro do Caminhada Esperança em Ji-Paraná, Confúcio disse que é candidato a governador, inclusive já convidando Airton Gurgacz, do PDT, para uma parceria como vice-governador. Airton já ocupou o cargo no primeiro mandato de Confúcio e já foi deputado estadual. A frente de partidos de centro-esquerda certamente já está decidida sobre candidatura a governador, após os pronunciamentos de Confúcio.
Senado – Também ficou bem definido entre os partidos de centro-esquerda que o ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT, que também já passou pela Prefeitura de Ji-Paraná é o candidato do grupo de partidos a uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio, e Marcos Rogério, que preside o PL no Estado. Acir é pré-candidato a senador e vem trabalhando isso há tempos, inclusive nos encontros regionais do Caminhada Esperança, já realizados em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Cacoal. O grupo de centro-esquerda já teria dois nomes expressivos para as Eleições Gerais 2026, quando não estarão em disputa, somente os cargos de prefeito, vice e vereador. Confúcio é o nome para a sucessão estadual, Acir para uma das duas vagas ao Senado e a ex-senadora Fátima Cleide, nome de expressão para uma das oito vagas à Câmara Federal. Em 2022, Fátima somou 28.409 votos, foi a 5ª mais bem votada e não se elegeu devido a legenda.
Senado II – O grupo Caminhada Esperança tem condições de tentar ocupar as duas vagas ao Senado, mas seria uma eleição mito difícil, porque eleger dois senadores do mesmo segmento em um Estado predominantemente ligado à política de Direita não é missão simples. Para os dirigentes partidários centro-esquerda, seria uma missão hercúlea eleger dois senadores do mesmo grupo. Mas nada impede, que Acir e Fátima entrem na disputa pelas duas vagas ao Senado. Seria um “salto no escuro”, porém como em política nada é impossível, pode até ocorrer, mas as possiblidades de ambos se elegerem são muito remotas. Não há como negar, que Acir tem chances reais de conseguir uma das vagas, assim como Fátima, que tem ótima identificação com boa parte do eleitorado de Rondônia, inclusive de outros partidos, além de o PT.
Governo/Senado – A cada dia surge um comentário sobre a sucessão estadual, que ocorrerá no próximo ano. Em outubro de 2026 não teremos eleições somente a prefeito, vice e vereador. A escolha do futuro governador (o atual, Marcos Rocha-UB, está no segundo mandato e deverá renunciar em abril do próximo ano, para concorrer a uma das duas vagas ao Senado), Câmara Federal e Assembleia Legislativa é intensa no Estado, mesmo faltando cerca de 8 meses para as convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), quando serão definidos os candidatos aos cargos eletivos em disputa no próximo ano. Um dos assuntos em evidência esta semana é sobre o futuro político do senador Marcos Rogério, que a princípio estaria cotado para concorrer à reeleição.
Governo/Senado 2 – Hoje Rondônia tem vários nomes relevantes ao Senado, como o de Rocha, já citado, da deputada federal Sílvia Cristina, presidente estadual do PP e favorita nas pesquisas para ocupar uma das duas vagas; o ex-senador Acir Gurgacz, do PDT, e o pecuarista Bruno Scheid, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Sílvia, Acir, Marcos Rogério e Scheid são de Ji-Paraná. Esta semana aumentaram os comentários, que Rogério não disputará a reeleição, mas sim o Governo do Estado. Em 2022 o senador chegou ao segundo turno com Rocha, que concorria à reeleição, na condição de franco-favorito. Foi derrotado. Acreditamos que Rogério terá mais dificuldades para conseguir se eleger governador do que a reeleição ao Senado. Como as eleições estão a menos de um ano, os bastidores prometem muitas idas e vindas de os principais pré-candidatos principalmente a governador e senador estão mobilizados. Quem viver verá...
Respigo
Apesar de crescentes comentários nos bastidores da política, de que poderemos ter “rugido de Boi” no comando do Departamento de Estradas de Rodagem-DER, há quem conteste. Segundo informações, a parceria política de o governador Marcos Rocha e do deputado federal Maurício Carvalho, ambos do União Brasil, tem como um dos compromissos, que a indicação do cargo diretor do DER será do parlamentar +++ Como em política não há sim que perdure e não que permaneça é prudente aguardar. Nem todo Boi vai para o frigorífico, alguns são preservados e valiosos +++ O PL deverá ter no mínimo mais dois deputados estaduais e um federal filiado ao partido. Um deles o estadual, Luizinho Goebel (Vilhena), que está no quinto mandato +++ Ezequiel Neiva (Cerejeiras), deputado estadual filiado ao UB também estará se filiando ao PL, mas é pré-candidato a federal. O federal Lúcio Mosquini, que presidiu o MDB até recentemente também se filiará ao PL +++ Hoje jogam São Paulo e Flamengo pelo Brasileirão (20h30). O São Paulo vem de vários resultados positivos, assim como o Flamengo, que precisa vencer para se manter no topo da tabela +++ O Palmeiras lidera com um ponto a frente do Flamengo. Amanhã (6) o Palmeiras joga contra o Santos em São Paulo.
+ Nos eventos comemorativos com os amigos, festas de aniversários, casamentos e outras datas não menos importantes, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.
+ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9 9231.2322 e 9.9231.5970.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!