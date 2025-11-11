Conexão Tech.RO segue com programação sobre inovação e transformação digital nesta terça-feira, 11

Publicada em 11/11/2025 às 15h48
O Conexão Tech.RO 2025, realizado pelo governo de Rondônia, segue nesta terça-feira (11), e reúne especialistas, estudantes e profissionais da área para palestras, oficinas e atividades práticas sobre inovação, inteligência artificial e transformação digital. As atividades realizadas pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), acontecem em uma instituição de ensino superior privada, localizada na Rua Paulo Freire, nº 4.767, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser realizadas antecipadamente, por meio do link disponível no site do evento.
Nesta terça, o público será recebido com uma apresentação cultural e uma série de atividades voltadas à tecnologia e ao futuro digital. Serão abordados temas como:
Segurança cibernética;
Inteligência artificial; e
Desenvolvimento de soluções inovadoras.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece a gestão pública e promove o debate acerca da transformação digital e inovação, além de ser um ambiente de troca e novas ideias.
Veja a programação desta terça-feira (11):
18h – Abertura e Credenciamento do dia
Palestras
19h – Processo eleitoral brasileiro: da votação manual à eletrônica (palestrante Filipe Teixeira)
20h – Panorama dos Crimes Digitais (palestrante delegado Swami Otto)
21h – Projeto Sentinela: Vigilância Ambiental por Satélite (palestrantes Oséias Henrique e Ten. Cel. Roberto Rodrigues)
Oficinas
19h – Ethical Hacking (instrutores Yan Rodrigues Petri, Daltro Barbosa Filho e Felipe Cardoso)
19h – Experiência que Transforma — Repensando tudo com Olhar de UX (instrutores Idan Souza e João Marcos)
19h – Comunicação Inteligente: VoIP, URA e a Nova Era dos Atendimentos (instrutor Marcos Paulo)
19h – Do Caos à Governança: Como ITIL e COBIT Otimizam a TI (instrutor Renato Almeida)
Workshop
19h – Introdução a IoT e a Transformação Digital: Conhecendo o ambiente Netacad (instrutor Evandro Cordeiro)
Minisseminário
19h – Exposição de Robótica + Seminário: O Papel do ReMaker na Educação de Rondônia (instrutores: Deise Lima e Rogério Cajueiro da Silva)
PARTICIPAÇÃO
Para participar, é necessário se inscrever tanto no evento geral quanto nas atividades específicas, como palestras, oficinas e minicursos. A inscrição garante a vaga na atividade escolhida e o certificado de participação. As vagas são limitadas, e o controle de presença será feito com base nas inscrições. A programação completa está disponíveis no link.
Segundo o superintendente da Setic, Delner Freire, o Conexão Tech.RO representa mais do que um simples evento técnico, pois se configura como um espaço de compartilhamento de experiências e incentivo a novas ideias. “Além de promover aprendizado e networking, o encontro fortalece a colaboração entre estudantes, profissionais e o poder público, contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema de inovação em Rondônia”, ressaltou.
