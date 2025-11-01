Comissão aprova relatório da deputada Sílvia Cristina favorável à criação de cadastro nacional para intérpretes de Libras

Publicada em 01/11/2025 às 11h10
O relatório favorável da deputada Sílvia Cristina ao Projeto de Lei 1215/25, que cria o Banco de Intérpretes de Línguas e Sinais (Libras), foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados.
Sílvia Cristina destacou que a contratação direta dos intérpretes não será feita pelos ministérios, que atuarão apenas na organização e manutenção da plataforma digital.
"O objetivo é permitir que os intérpretes sejam demandados conforme a necessidade, tanto por órgãos públicos quanto por empresas privadas, respeitando-se as peculiaridades contratuais de cada ente", disse.
A matéria prevê que esse cadastro será formado por profissionais qualificados, com experiência em línguas estrangeiras e em Libras. O acesso será gratuito para cidadãos brasileiros com deficiência auditiva e para turistas estrangeiros.
A coordenação do projeto ficará a cargo do Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério da Saúde, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e outras entidades competentes.
A iniciativa vai oferecer serviços tanto de forma presencial quanto por meio de plataformas digitais, incluindo interpretação remota por vídeo, facilitando o acesso em locais de difícil alcance. A proposta segue tramitando no Parlamento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!