Com recursos de Ezequiel Neiva, três novos espaços esportivos são concluídos em Vilhena

Publicada em 06/11/2025 às 08h44
A cidade de Vilhena recebeu três novos campos de grama sintética, que já estão beneficiando diretamente os moradores dos bairros Marcos Freire, Assossete e São José. As obras foram viabilizadas por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), em parceria com a Prefeitura de Vilhena.
O investimento total foi de R$ 1,1 milhão, sendo R$ 857 mil provenientes de emenda do deputado e R$ 250 mil de contrapartida do município. A iniciativa atendeu a pedidos dos vereadores Jander Rocha e Nego Moraes.
Durante visita aos novos espaços esportivos, o deputado Ezequiel Neiva destacou a importância dos investimentos em lazer e esporte para a população. “Prestigiar e fazer uma vistoria dessa construção da quadra de grama sintética, que destinamos o recurso, é motivo de alegria. Fico feliz por ver a garotada e a juventude aproveitando esse grande empreendimento, porque é importante incentivar a prática esportiva”, afirmou o parlamentar.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva também elogiou o trabalho realizado. “Foram três quadras feitas na cidade de Vilhena, mostrando o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva ao esporte local. Dessa forma, Vilhena amplia suas opções de lazer e esportes, promovendo saúde, integração e qualidade de vida aos moradores”, destacou.
Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, as novas estruturas esportivas representam um marco para a comunidade vilhenense. “É sempre uma alegria estar contribuindo com a cidade de Vilhena. São três quadras que estão todas prontas e já sendo utilizadas, para a alegria de todo mundo”, finalizou.
