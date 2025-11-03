Com foco em inovação e inteligência artificial na educação, governo de RO realiza encontro formativo, em Porto Velho

Publicada em 03/11/2025 às 15h40
De 3 a 7 de novembro, o governo de Rondônia realiza o Encontro Formativo Encomedtec – Ensino Presencial em Tempos de Inovação: Criatividade e Inteligência Artificial Potencializando Saberes, na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 491, Bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho, reunindo professores presenciais dos 1º, 2º e 3º anos do Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica, vinculados às 18 Superintendências Regionais de Educação (Supers).
A formação tem como objetivo qualificar os docentes por meio de práticas pedagógicas criativas e inovadoras que integrem o uso da inteligência artificial e a valorização dos saberes regionais. A programação contempla palestras, oficinas e workshops sobre saúde mental na docência, metodologias ativas e uso de tecnologias educacionais, culminando com a apresentação de práticas exitosas dos professores presenciais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento na formação dos educadores é o pilar central de uma educação pública de qualidade. “O governo do estado tem investido na inovação e tecnologia, como instrumentos fundamentais para preparar os jovens para os desafios do mundo moderno”, salientou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, ressaltou que “a mediação tecnológica é uma marca da educação rondoniense. O Encomedtec representa um espaço de troca e construção coletiva, no qual nossos professores se atualizam e fortalecem o compromisso com o ensino inovador e conectado às realidades locais.”
PLANO DE AÇÃO
Com a participação de aproximadamente 430 profissionais, entre docentes das 18 Supers e equipe da Gerência Pedagógica de Mídias Educacionais, o evento integra o Plano de Ação da Gerência Pedagógica de Mídias Educacionais da Seduc e reforça o empenho do governo de Rondônia com a formação continuada e a valorização do magistério.
