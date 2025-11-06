EXALTADO

Chirsóstomo ataca a imprensa em mais uma sessão da CPMI do INSS: “Quem refresca nádega de pato é lagoa”

Durante sessão de 6 de novembro de 2025 que ouviu o ex-ministro Onyx Lorenzoni, o deputado do PL-RO reclamou da ausência de veículos na cobertura dos trabalhos da comissão e, em postagem no Instagram, afirmou que os próximos convocados serão os bancos — "em especial o banco Master".