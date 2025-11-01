Cemitério dos Inocentes guarda parte da história de Porto Velho e do Brasil; escritor Vespasiano Ramos foi sepultado

Publicada em 01/11/2025 às 08h21
No próximo domingo (2), o Brasil celebra o Dia de Finados, data em que milhões de pessoas visitam os túmulos de familiares e amigos para homenagear suas memórias. Em Porto Velho, a Prefeitura prepara uma ampla estrutura para acolher os visitantes nesse momento de lembrança e respeito.
Entre os cemitérios públicos da capital rondoniense, o Cemitério dos Inocentes se destaca pela sua relevância histórica. Localizado na região central, o espaço vem se consolidando também como um ponto de turismo de memória, atraindo visitantes interessados em conhecer os túmulos de figuras marcantes da história local e nacional.
O nome “Inocentes” remete aos primeiros sepultamentos realizados no local — de duas crianças, que inspiraram a denominação. Ao longo dos anos, o cemitério passou a abrigar os restos mortais de personalidades importantes, como Major Amarante, George Resky, a ornitóloga Emilie Snethlage, o escritor Vespasiano Ramos, e Mãe Esperança, que dá nome à maternidade municipal.
De acordo com o secretário executivo de Turismo, Alekis Palitot, valorizar o Cemitério dos Inocentes é reconhecer a própria história da cidade.
“Neste cemitério estão sepultados muitos nomes da nossa cultura local, como a Mãe Esperança. O Cemitério dos Inocentes faz parte não apenas da história de Porto Velho, mas também da história do Brasil e do mundo”, destacou Palitot.
A expectativa da Prefeitura é de que mais de 20 mil pessoas visitem os cemitérios públicos de Porto Velho neste final de semana, reforçando o significado de respeito, fé e memória que marca o Dia de Finados.
