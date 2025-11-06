ENTREVISTA

Barofaldi critica modelo de privatização da BR-364 e afirma que Rondônia é “presa fácil” da pecuária

Em entrevista ao podcast Resenha Política, liderança do setor produtivo critica infraestrutura, aponta assimetrias na pecuária e relata que Rondônia virou “presa fácil” dos frigoríficos; defende regularização fundiária, reorganização logística e câmaras setoriais para café, leite, cacau e pescado