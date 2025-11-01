AJUSTE DE ROTAS

Avenida Farquar, em frente ao Palácio Rio Madeira, será interditada para o “Natal de Luz” do governo de RO

Avenida Farquar será interditada, no trecho compreendido entre as ruas Pio XII e Padre Chiquinho, em frente ao Palácio Rio Madeira, em Porto Velho