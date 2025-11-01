Avenida Farquar, em frente ao Palácio Rio Madeira, será interditada para o “Natal de Luz” do governo de RO

Publicada em 01/11/2025 às 11h14
O governo de Rondônia informa que haverá a interdição da Avenida Farquar, nos dias 1º, 2, 3 e 4 de novembro, entre as ruas Pio XII e Padre Chiquinho, onde está localizado o Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho, para a realização do “Natal de Luz 2025”. A medida visa garantir a segurança e a organização do evento de grande porte, que promete encantar o público com sua decoração natalina.
De acordo com a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), organizadora do evento, a interdição foi autorizada pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) e vai permitir um acesso seguro e ambiente adequado para a população celebrar o início do período natalino na capital rondoniense. A divulgação antecipada da interdição permite ajustes de rotas para evitar transtornos.
ABERTURA NA SEGUNDA-FEIRA (3)
A abertura do “Natal de Luz 2025”, com acendimento das luzes no Palácio Rio Madeira e sobrevoo do Papai Noel, está marcada para o dia 3 de novembro, a partir das 17h. Este ano, o tema escolhido para a decoração é “Jardim Encantado”. Serão aproximadamente 1.350.000 pontos de luz, prometendo um espetáculo visual deslumbrante e atrativo. Além disso, haverá show do Gabriel Parada e a Feira de Empreendedores, organizada pela Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico (Sedec), com diversos produtos, da gastronomia ao artesanato. A população de Porto Velho pode se preparar para uma noite de muita emoção e reflexão.
Detalhes da interdição
Local: Avenida Farquar, no trecho compreendido entre as ruas Pio XII e Padre Chiquinho, em frente ao Palácio Rio Madeira
Período: 1º, 2, 3 e 4 de novembro de 2025, em tempo integral
Motivo: Realização do evento oficial de abertura do “Natal de Luz 2025”
