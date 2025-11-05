Audiência proposta por Silvia Cristina discutem revisão da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva

Publicada em 05/11/2025 às 16h05
As comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Saúde da Câmara dos Deputados promovem nesta terça-feira (4) uma audiência pública destinada a debater a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (PNASA). O encontro está marcado para as 13 horas, no plenário 13, e será realizado de forma interativa.
A iniciativa partiu da deputada Silvia Cristina (PP-RO), que afirmou haver sinais de defasagem na implementação da política. Segundo a parlamentar, a situação compromete a assistência integral e multiprofissional prevista no programa, tornando necessária sua atualização.
De acordo com Silvia Cristina, a audiência tem como objetivo avaliar a efetividade da PNASA e propor medidas que assegurem à população o acesso a serviços de diagnóstico, reabilitação e promoção da saúde auditiva no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em sua justificativa, a deputada destacou que “a perda da audição pode atingir pessoas de qualquer idade e levar a dificuldades de comunicação, transtornos cognitivos e impactos psicossociais, como isolamento, depressão e ansiedade”.
Ela também defendeu a necessidade de revisar aspectos técnicos e administrativos da política. “Pensar em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT), revisar a Tabela SUS ou a lógica de financiamento dos procedimentos e das tecnologias voltadas à saúde auditiva, divulgar a política junto à população e identificar demandas são tarefas urgentes e necessárias”, afirmou.
