Atleta jaruense Alice da Silva Akaki conquista medalha de bronze no Sulamericano de Jiu-Jitsu

Publicada em 29/11/2025 às 08h43
A atleta jaruense Alice da Silva Akaki, 22 anos, conquistou a medalha de bronze nesta sexta-feira (28), no Campeonato Sulamericano de Jiu-Jitsu, na categoria Adulto Pluma Faixa Branca. A competição aconteceu em Barueri, no estado de São Paulo.
Filha do casal de odontologistas Rosa da Silva e Celso Akaki, Alice é ex-aluna da Escola Padre Adolpho Kolping de Jaru, onde se destacou na natação na equipe AABB/Kolping, e agora treina na Jiu-Jítsu kobra Team, localizada na Academia Hipegyim com o professor Jeferson Sapucam e também vem se destacando no esporte
Recentemente Alice ganhou medalhas de ouro em competições como o Estadual No Gi de Jiu-Jitsu em Porto Velho e no Manaus Internacional Open de Jiu-Jitsu, na capital amazonense.
