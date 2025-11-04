Assentamento Tiago Campin recebe nova ambulância destinada pelo deputado Ezequiel Neiva
Por Alexandre Almeida 
Publicada em 04/11/2025 às 11h16
Veículo foi adquirido por meio de emenda parlamentar.A comunidade do Assentamento Tiago Campin foi contemplada com uma nova ambulância, adquirida por meio de recurso no valor de R$ 350 mil destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) para o município de Nova Mamoré.

A entrega reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento da saúde básica, especialmente em áreas rurais e de difícil acesso. O pedido partiu do ex-vereador e atual secretário adjunto de Agricultura, Zé Carlos, que levou a demanda ao deputado.

Segundo o deputado estadual Ezequiel Neiva, o investimento é a concretização de um compromisso assumido com a população no início do ano. “Desde o começo do mandato temos trabalhado para transformar compromissos em ações reais. Esse é mais um resultado do diálogo com os moradores e do nosso empenho em melhorar a vida das pessoas”, ressaltou o parlamentar.

Essa é a terceira ambulância destinada por Ezequiel Neiva ao município de Nova Mamoré, beneficiando os distritos de Jacinópolis, Nova Dimensão e agora o Assentamento Tiago Campin. A ação contou com o apoio dos vereadores Adalto Ferreira, Jair da 29 e do ex-vereador Abílio Baiano, atual secretário municipal de Agricultura.

“Temos atuado em várias regiões de Nova Mamoré com o objetivo de garantir um atendimento ágil, eficiente e de qualidade, chegando também às localidades mais afastadas, contando com o apoio das nossas lideranças no município”, frisou Ezequiel Neiva.

