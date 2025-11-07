Após solicitação de Pedro Fernandes, DER inicia manutenção da RO-459 em Rio Crespo

Publicada em 07/11/2025 às 08h20
A manutenção da RO-459, ligação entre a BR-364 e Rio Crespo, está em execução pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia. A obra atende indicação do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) e visa recuperar o pavimento de uma das principais vias de acesso do município, essencial ao transporte de pessoas, insumos e à circulação da produção regional.
Recentemente, o deputado Pedro Fernandes esteve no DER acompanhado do prefeito de Rio Crespo, Éder Paraguai, para apresentar formalmente a demanda e tratar da urgência dos serviços no trecho.
Para o parlamentar, o início dos trabalhos confirma o compromisso do Governo de Rondônia com a infraestrutura e o desenvolvimento regional. “Ficamos muito satisfeitos com o início da manutenção da RO-459. Essa é uma conquista da população de Rio Crespo e de todos os produtores que utilizam a rodovia diariamente.
Agradeço ao governador Marcos Rocha e ao diretor-geral do DER, coronel Éder André Fernandes, pela atenção e agilidade no atendimento da demanda” afirmou.
