Alerta sobre riscos à saúde no uso de medicação para emagrecimento sem orientação médica é orientado pela Sesau

Com o aumento do uso de medicamentos e produtos naturais para emagrecer entre a população, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) faz um alerta sobre os riscos do uso indiscriminado de substâncias sem orientação médica. O objetivo é prevenir doenças evitáveis e promover a conscientização sobre o autocuidado e a importância da rotina com profissionais especializados.
A endocrinologista e coordenadora do Programa de Obesidade da Policlínica Oswaldo Cruz (POC), Gisele Vasconcelos, afirmou que é comum pacientes chegarem ao consultório com hepatite medicamentosa, causada pelo uso de produtos emagrecedores sem acompanhamento médico. “A busca pelo corpo ideal leva muitas pessoas a quererem resultados imediatos. Recentemente, uma paciente chegou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta da combinação de produtos naturais para emagrecimento”, relatou.
Segundo dados de 2024 do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), cerca de 198 mil adultos em Rondônia estão acima do peso. A nutricionista da POC, Andrea Lima, destacou que, embora muitos busquem métodos rápidos para emagrecer, acabam ignorando o básico. “Uma alimentação saudável, aliada à prática de exercícios físicos é a principal chave para o emagrecimento seguro. Não é necessário eliminar refeições importantes como o jantar, mas optar por alimentos ricos em proteínas e nutrientes”, orientou a especialista.
Entre janeiro e agosto deste ano, a POC realizou cerca de 3.232 atendimentos na especialidade de endocrinologia e 1.039 atendimentos em nutrição.
Como emagrecer de forma saudável
De acordo com as especialistas, antes de iniciar qualquer dieta ou tratamento com produtos medicamentosos, é fundamental procurar orientação médica. Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que desejam uma consulta devem, primeiramente, procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
Confira algumas recomendações:
Siga notícias nutricionais apenas em portais oficiais, como os do Ministério da Saúde e de órgãos de saúde;
Desconfie de conteúdos sensacionalistas que prometem emagrecimento rápido;
Mantenha uma rotina de exercícios físicos e alimentação equilibrada;
Não pule refeições importantes, como café da manhã, almoço ou jantar;
Estabeleça acompanhamento periódico com profissionais de saúde.
