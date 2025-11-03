Advogado Breno de Paula ministra palestra sobre Reforma Tributária em Campo Grande no Mato Grosso do Sul

Publicada em 03/11/2025 às 08h10
O advogado tributarista Breno de Paula será um dos palestrantes do Curso sobre a Reforma Tributária, programado para ocorrer em Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul. A atividade é coordenada pelo desembargador Ary Raghiant Neto, integrante do Tribunal de Justiça do Estado.
O encontro reunirá juristas, magistrados e especialistas com o objetivo de discutir os principais pontos da Reforma Tributária recentemente aprovada e as transformações que ela traz para o sistema tributário nacional.
Durante o curso, Breno de Paula apresentará palestras dedicadas ao Imposto Seletivo, tributo criado a partir da nova estrutura tributária. Ele abordará aspectos como as características centrais do imposto, seus fundamentos constitucionais e possíveis impactos econômicos.
Breno de Paula é doutor e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e atua como professor de Direito Tributário na Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Advogado tributarista, tem se dedicado a pesquisas e estudos sobre o novo modelo tributário brasileiro, com ênfase no IBS, CBS e no Imposto Seletivo.
